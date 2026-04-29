Autovelox distrutto la Locale manda una pattuglia e continua a dare le multe

Un autovelox installato lungo la strada che collega Iseo a Polaveno è stato distrutto con un flessibile nei giorni scorsi, presumibilmente tra venerdì 24 e sabato 25 aprile. Nonostante l’incidente, le autorità locali hanno inviato una pattuglia sul posto e hanno continuato a effettuare controlli e multe come di consueto. La situazione ha attirato l’attenzione per la persistente attività di controllo lungo quella tratta.