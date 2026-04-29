Autovelox distrutto la Locale manda una pattuglia e continua a dare le multe
Un autovelox installato lungo la strada che collega Iseo a Polaveno è stato distrutto con un flessibile nei giorni scorsi, presumibilmente tra venerdì 24 e sabato 25 aprile. Nonostante l’incidente, le autorità locali hanno inviato una pattuglia sul posto e hanno continuato a effettuare controlli e multe come di consueto. La situazione ha attirato l’attenzione per la persistente attività di controllo lungo quella tratta.
Un autovelox abbattuto con un flessibile, ma i controlli vanno avanti come prima. Anzi, di più. Succede lungo la Sp48 che collega Iseo a Polaveno, dove il rilevatore fisso di velocità è stato distrutto nei giorni scorsi, probabilmente nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile.Autovelox.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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