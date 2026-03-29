Incendio in una discoteca in Germania locale distrutto dalle fiamme ma le 750 persone sono tutte illese

Un incendio si è sviluppato in una discoteca in Germania, causando la completa distruzione dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Le circa 750 persone presenti al momento sono riuscite a evacuare in sicurezza e non risultano feriti. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata.

C’è stato un vasto incendio nella notte in una discoteca a Kehl, nella Germania sud-occidentale. Le fiamme hanno avvolto tutto l’edificio in cui, in quel momento, si trovavano circa 750 persone. Per fortuna l’evacuazione del locale è filata liscia e non risultano feriti: solo in tre sono stati soccorsi dai paramedici ma le loro condizioni non preoccupano. Incendio in una discoteca in Germania: tutti salvi Nightclub distrutto ma le misure di sicurezza hanno funzionato Il racconto dei testimoni e il confronto con Crans-Montana Incendio in una discoteca in Germania: tutti salvi Poteva essere una tragedia ma il lavoro del personale e quello dei vigili del fuoco ha permesso di evitare che quanto accaduto al “K Club” di Kehl, in Germania, finisse per ricordare quanto successo a Capodanno al “Le Constellation” di Crans-Montana, in Svizzera. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incendio in una discoteca in Germania, locale distrutto dalle fiamme ma le 750 persone sono tutte illese Articoli correlati “Avevano i capelli in fiamme”. Rogo in una discoteca, all’interno 750 personeUna notte che doveva essere di festa si è trasformata in un incubo per centinaia di persone. Germania, incendio distrugge nightclub con 750 persone. Tre feriti: “Persone con i capelli a fuoco”Un incendio improvviso, il buio squarciato dalle fiamme e centinaia di persone costrette a fuggire nel cuore della notte. Altri aggiornamenti su Incendio in una discoteca in Germania... Temi più discussi: Tajani: Ovvietà non riprendere i droni? Anche uscire dalla discoteca invece di filmare un incendio; Tajani: Ovvio dire attenti ai droni? Pure non mettersi a filmare se c’è un incendio in discoteca…. E Panella replica così; Brasile 2013, una tragedia annunciata; Uno schema Ponzi dietro la strage di Crans-Montana?. Incendio Fiamme in una discoteca tedesca vicino a Strasburgo, evacuate circa 750 personeDiverse centinaia di persone sono state evacuate da una discoteca a Kehl (Germania sud-occidentale), vicino a Strasburgo, un luogo popolare tra i francesi, che è stata completamente avvolta dalle fiam ... bluewin.ch Tajani: Ovvio dire attenti ai droni? Pure non mettersi a filmare se c’è un incendio in discoteca…. E Panella replica cosìIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite a Tagadà: Ovvio dire attenti ai droni durante i bombardamenti? Pure uscire subito da una discoteca se c’è un incendio e non mettersi a filmare, purtropp ... la7.it La portaerei, ritirata dal Medio Oriente dopo l'incendio che ha colpito la lavanderia, ha attraccato sabato nel porto adriatico croato di Spalato - facebook.com facebook Incendio in Ticino, fiamme a Camorino: evacuata un’abitazione - x.com