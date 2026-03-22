Hernanes, ex calciatore e opinionista, ha commentato il pareggio della Juventus contro il Sassuolo. Ha affermato che la squadra gioca bene ma non riesce a vincere. Inoltre, ha dato ragione ad Allegri su alcune questioni legate alle prestazioni del club. Hernanes ha anche elogiato il Milan, allenato dallo stesso tecnico. La sua analisi si concentra sui risultati recenti della Juventus.

Hernanes, l’ex calciatore e opinionista ha analizzato così il pareggio della Juventus contro il Sassuolo elogiando il Milan di Allegri. Le recenti prestazioni della Juventus continuano a far discutere. Intervenuto ai microfoni di Vamos, Hernanes ha espresso il proprio punto di vista sul momento attraversato dai bianconeri, focalizzandosi sul rapporto tra la qualità espressa in campo e i risultati raccolti al termine dei novanta minuti. Il commento nasce dall’analisi della sfida contro il Sassuolo, partita in cui la compagine ha mostrato buone trame senza però riuscire a conquistare la vittoria. Questo scenario ha spinto l’opinionista a fare una riflessione sulla filosofia del club e sulle critiche mosse a Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Hernanes non le manda a dire: «La Juve gioca bene, ma non vince. Tocca dare ragione ad Allegri su una questione»

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