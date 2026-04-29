Autostrade | da giovedì scatta l' esodo per il weekend lungo del 1 maggio
Da giovedì 30 aprile iniziano le partenze per il weekend lungo del 1 maggio. Sul nodo autostradale di Genova si prevedono forti rallentamenti in diverse fasce orarie, segnalate dalle autorità. L’afflusso di veicoli è previsto in aumento, con le prime partenze che si verificano già nelle ore mattutine. Le organizzazioni di gestione del traffico raccomandano attenzione e puntualità ai viaggiatori in partenza.
Scattano domani, giovedì 30 aprile, le prime partenze per il weekend lungo del 1 maggio. Sul nodo autostradale di Genova sono attesi forti rallentamenti in diverse fasce orarie.Le previsioni del traffico giovedì 30 aprileIl primo vero esodo inizierà già nel pomeriggio di giovedì, quando molti.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Autostrade, stop ai cantieri per il weekend dell'1 maggio sulle riviereStop ai cantieri sulle tratte autostradali lungo le riviere da Ventimiglia a Sarzana durante il ponte festivo dell'1 maggio.
Meteo, le previsioni per il weekend lungo del primo maggio a UdineMentre ci apprestiamo a salutare il weekend del 25 aprile, è già il momento di proiettarsi verso il fine settimana “allungato” del primo maggio che...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Si parla di: Monopattini elettrici: scatta l’obbligo della targa identificativa; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti.