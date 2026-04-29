Durante un controllo sull'autostrada A12, gli agenti della Polizia Stradale hanno arrestato un giovane di 24 anni che viaggiava a bordo di un furgone con 71 chili di droga nascosti al suo interno. L'operazione si è svolta nel territorio di Viareggio, dove il veicolo è stato fermato e sottoposto a verifica. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e il conducente è stato portato in questura per le procedure di rito.

VIAREGGIO (LUCCA) – La Polizia Stradale, nell’ambito dell’attività di vigilanza lungo l’arteria autostradale A12, ha portato a termine un ingente sequestro di sostanza stupefacente, culminato con l’arresto di 24enne francese. Una pattuglia della Sottosezione di Viareggio ha proceduto ad un normale controllo di routine di un furgone bianco che percorreva il tratto tra Camaiore e Viareggio. Al volante, un conducente di nazionalità francese, risultato incensurato, che al momento del controllo ha cercato di nascondersi dietro una barriera linguistica, rispondendo con silenzi e sguardi evasivi alle domande degli agenti, a cui ha omesso di fornire indicazioni precise circa la destinazione e le motivazioni del viaggio.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A12: viaggiava con 71 chili di droga nascosti nel furgone, arrestato 24enne a Viareggio

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