Autostop dalla Polonia a Lido di Dante sfida tra 400 coppie | Lungo viaggio ma divertente

Quattrocento coppie provenienti dalla Polonia sono partite per un viaggio in autostop verso Lido di Dante. Con lo zaino in spalla e un cartello con la destinazione, hanno affrontato un percorso lungo e variable condizioni di viaggio. La sfida tra i partecipanti prevede di raggiungere la località italiana senza utilizzare mezzi di trasporto a pagamento. I viaggiatori hanno condiviso l’esperienza sui social e si sono incontrati nel punto di arrivo previsto.

Ravenna, 29 aprile 2026 – Sono partiti in 400 coppie, da varie parti della Polonia. Il pollice alzato per chiedere un passaggio, lo zaino sulle spalle e in mano un cartello: “ Ravenna “. E più precisamente Lido di Dante, meta di un viaggio epico in giro per l’Europa. La sfida singolare quest’anno è alla sua tredicesima edizione. TURISTI. 200 coppie da Cracovia in autostop fino al camping Classe a Lido di Dante L’iniziativa è del gruppo Krakovstop ed è una sfida singolare: ogni anno viene fissata una meta e i partecipanti, a coppie, devono raggiungerla esclusivamente facendo l’autostop. I primi ad arrivare vincono 100 euro. Quest’anno, per la tredicesima edizione dell’iniziativa, la scelta della meta è ricaduta sul camping Classe di Lido di Dante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autostop dalla Polonia a Lido di Dante, sfida tra 400 coppie: “Lungo viaggio, ma divertente” Notizie correlate Dante e i mostri moderni: Gerione guida un viaggio tra mito e realtà? Cosa sapere Claudia Carmina analizza Gerione alla Società Dante Alighieri di Palermo il 29 aprile. Leggi anche: Dante e l’arte del libro: un viaggio tra forma e spirito alla Vallicelliana