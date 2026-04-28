Il 29 aprile, presso la Società Dante Alighieri di Palermo, si terrà un incontro dedicato a Gerione, figura mitologica ormai inserita nei discorsi sui mostri moderni. L’evento sarà l’occasione per approfondire il personaggio attraverso un’analisi che collega il mito alle rappresentazioni contemporanee, con un focus particolare sulla sua presenza nel pensiero odierno. La relatrice, Claudia Carmina, guiderà il pubblico tra le storie e le interpretazioni di questa creatura.

? Cosa sapere Claudia Carmina analizza Gerione alla Società Dante Alighieri di Palermo il 29 aprile.. Il progetto I mostri Ieri e oggi prevede percorsi didattici nelle scuole palermitane.. Il 29 aprile alle ore 17:30, presso la sede della Società Dante Alighieri-Comitato di Palermo, Claudia Carmina analizzerà il XVII canto dell’Inferno concentrandosi sulla figura di Gerione, la fiera dotata di coda aguzza. L’appuntamento segna l’apertura del progetto intitolato I mostri. Ieri e oggi, un percorso multidisciplinare sostenuto dalla Società Dante Alighieri che mira a esaminare il concetto di mostruosità attraverso diverse lenti interpretative. Il lavoro è coordinato da Domenica Perrone all’interno del Circolo di lettura, con l’obiettivo di collegare le rappresentazioni dantesche alle manifestazioni contemporanee del terribile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dante e i mostri moderni: Gerione guida un viaggio tra mito e realtà

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