Autocisterna ribaltata sulla SS68 a Ponteginori | strada liberata e riaperta traffico normale

Nella mattinata di oggi, 29 aprile, la strada SS 68 a Ponteginori è stata riaperta al traffico dopo che l’autocisterna ribaltata nel pomeriggio di ieri è stata rimossa. La carreggiata, chiusa per diverse ore, è stata liberata intorno alle 6 e il traffico è tornato alla normalità. L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante e ha richiesto interventi di emergenza per la messa in sicurezza della zona.

E' stata riaperta al traffico intorno alle 6 di questa mattina, 29 aprile, la SS 68, la strada a Ponteginori interessata dall'impressionante incidente dell'autocisterna, avvenuto nel pomeriggio di ieri. "La circolazione è tornata regolare e il traffico defluisce normalmente", informa il sindaco.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Autocisterna ribaltata sulla SS 68 a Ponteginori, coinvolte altre autoUn gravissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, sulla SS 68 a Ponteginori, nel comune di Montecatini Val di... Inferno su strada: autocisterna ribaltata scatena un rogo violentoUn’autocisterna carica di combustibile ha causato un rogo devastante lungo l’autostrada che collega Manzanillo e Colima, nei pressi della località... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Autocisterna ribaltata sulla SS 68 a Ponteginori, tre feriti; Maxi incidente, si ribalta cisterna di soda caustica. Tre feriti, chiusa la statale; Valdicecina, maxi-incidente: cisterna ribaltata e diverse auto coinvolte – Tre feriti, uno è grave; Chiusa tutta la notte la Statale 68 a Ponteginori per cisterna ribaltata. San Lazzaro, A14 riaperta dopo l’incidente mortale con autocisterna di etere ribaltata VIDEOA San Lazzaro di Savena si sono concluse questa mattina le operazioni di soccorso sulla A14, nel tratto bolognese interessato dal ribaltamento di ... corriereromagna.it Autocisterna ribaltata in A14, terminate le operazioni di messa in sicurezzaVigili del Fuoco al lavoro per tutta la notte per trasferire il materiale infiammabile. Nello schianto aveva perso la vita il conducente del mezzo pesante ... rainews.it AUTOCISTERNA SI RIBALTA ALLA ROTONDA: ILLESO L'AUTISTA TREVISO. Questa mattina , mercoledì 22 aprile alle 8,30, per cause in corso di accertamento, un’autocisterna si è ribaltata alla rotonda all’incrocio tra la SP 20, via San Pio X, e la SP 81, via C - facebook.com facebook Autocisterna si ribalta: autostrada chiusa in entrambi i sensi di marcia x.com