Un incidente lungo l’autostrada tra Manzanillo e Colima ha causato il ribaltamento di un’autocisterna piena di combustibile, scatenando un incendio di grandi proporzioni nei pressi di Bayardo, nel comune di Tecomán. L’incidente ha provocato l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, che sono ancora sul posto per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione immediata sulle cause dell’incidente o su eventuali feriti.

Un’autocisterna carica di combustibile ha causato un rogo devastante lungo l’autostrada che collega Manzanillo e Colima, nei pressi della località Bayardo, nel comune di Tecomán. Il ribaltamento del mezzo pesante ha innescato una fuga di liquidi infiammabili che, a contatto con il manto stradale, hanno dato vita a fiamme di proporzioni enormi. L’inferno di fuoco sulla carreggiata di Tecomán. Il bilancio visivo del disastro è impressionante: una colonna di fumo nerissimo e denso si staglia contro il cielo, segno inequivocabile della combustione di idrocarburi. Le immagini catturate sul posto mostrano una vera e propria lingua di fuoco che divampa lungo l’asfalto, alimentata dal carburante che fuoriesce dal carico dell’autocisterna ribaltata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inferno su strada: autocisterna ribaltata scatena un rogo violento

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