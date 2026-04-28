Autocisterna ribaltata sulla SS 68 a Ponteginori coinvolte altre auto

Nel pomeriggio di oggi sulla SS 68 a Ponteginori si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un’autocisterna ribaltata e diverse automobili. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i servizi sanitari. Le autorità stanno ancora valutando le conseguenze dell’incidente.

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, sulla SS 68 a Ponteginori, nel comune di Montecatini Val di Cecina. E' tutto da chiarire nella dinamica, ma secondo le prime informazioni il sinistro ha coinvolto una grossa autocisterna e diverse auto. L'immagine.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incidente sulla stradale: due auto coinvolte, una finisce ribaltataSul posto sono intervenuti polizia stradale, polizia locale, vigili del fuoco e 118. Incidente sulla Ss36, auto ribaltata e 6 persone coinvolte: traffico in tiltBruttissimo incidente questa mattina, 28 marzo, poco prima delle 8 sulla Strada statale 36. Contenuti di approfondimento Si parla di: Inferno su strada | autocisterna ribaltata scatena un rogo violento. San Lazzaro, A14 riaperta dopo l’incidente mortale con autocisterna di etere ribaltata VIDEOA San Lazzaro di Savena si sono concluse questa mattina le operazioni di soccorso sulla A14, nel tratto bolognese interessato dal ribaltamento di ... corriereromagna.it Autocisterna si ribalta sull'A14 tra Castel San Pietro e San Lazzaro: tratto chiuso e traffico in tiltAutocisterna si ribalta sulla A14: traffico bloccato, intervento dei soccorsi e lunghe code in entrambe le direzioni. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it