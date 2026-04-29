Autocarro fermato per un controllo | raffica di regolarità e mille euro di multa

Negli ultimi giorni, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli sulle strade di Fondi, fermando diversi autocarri per verifiche di regolarità. Durante un controllo, un autocarro è stato sottoposto a ispezione e gli agenti hanno contestato un’infrazione, applicando una multa di mille euro. La polizia ha continuato a monitorare la zona con controlli mirati, concentrandosi sui veicoli in transito.

Strade al setaccio a Fondi dove negli ultimi giorni la polizia ha intensificato i servizi di controllo. In totale sono stati sottosti a verifica 44 veicoli e sono state identificate 134 persone, con l’elevazione complessiva di 11 sanzioni amministrative per violazioni alla normativa vigente.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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