Tonale | elicottero fermato 2000 euro di multa e sanzioni

Un elicottero SA 315B Lama è stato fermato al Passo del Tonale dopo aver effettuato un volo turistico non autorizzato e atterrato abusivamente in zona forestale. I Carabinieri e la Forestale hanno agito immediatamente, notificando una sanzione di 2000 euro al pilota per violazione delle norme provinciali sulla mobilità. L'incidente si è verificato il 11 marzo 2026, in una giornata caratterizzata da cielo nuvoloso e temperature intorno agli 11 gradi. Il velivolo era diretto verso l'ex Scuola del Turismo della località montana, dove ha tentato l'atterraggio illegale. L'intervento delle forze dell'ordine ha bloccato ogni ulteriore movimento dell'aeromobile.

