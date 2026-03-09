Fermato dai carabinieri alla guida di un autocarro cerca di corromperli con 100 euro

Nelle serate di venerdì 6 e sabato 7, i carabinieri di Comacchio hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio mirato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza stradale. Durante i controlli, un uomo alla guida di un autocarro è stato fermato e ha tentato di offrire 100 euro ai militari per evitare l’identificazione.

Nelle serate di venerdì 6 e sabato 7 i carabinieri di Comacchio hanno attuato un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza stradale. Lungo la Romea, in località Porto Garibaldi, i militari hanno fermato un autocarro condotto da un cittadino straniero che, nel tentativo di indurre gli uomini in divisa a non contestare alcune violazioni al Codice della Strada, ha offerto loro la somma di 100 euro. Per il conducente è scattata immediatamente la denuncia per istigazione alla corruzione; il denaro è stato sequestrato e sono state elevate sanzioni amministrative per 150 euro con decurtazione di punti dalla patente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

