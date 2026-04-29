Auto sospetta lasciata aperta in sosta a Porta Capuana | era un deposito di hashish e cocaina tutto sequestrato

Una vettura sospetta è stata individuata dalla Polizia Locale nei pressi di Porta Capuana. L’auto era aperta e abbandonata in sosta, senza nessuno a bordo. All’interno sono stati trovati diversi involucri di stupefacenti, tra cui hashish e cocaina, che sono stati sequestrati. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine. La polizia ha avviato le indagini per capire l’origine e l’utilizzo dei droga trovata nell’auto.