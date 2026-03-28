Un giovane di 22 anni di Licata è stato arrestato e si trova ancora in carcere nel carcere di Agrigento. L'arresto è avvenuto per aver nascosto in un deposito segreto cocaina e hashish, sostanze stupefacenti che erano destinate allo spaccio. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento sulla vicenda.

L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, il giudice ha convalidato il fermo ed ha disposto la misura cautelare Resta in carcere, al “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, il ventiduenne di Licata che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giudice per le indagini preliminari, Nicoletta Sciarratta, ha convalidato l'arresto fatto dai carabinieri ed ha disposto la misura cautelare. Questa mattina, durante l'interrogatorio, il ventiduenne licatese, Melchiorre Antona, - che è difeso dall'avvocato Gaspare Lombardo - si è avvalso della facoltà di non rispondere. I carabinieri, giovedì mattina, hanno trovato in un garage condominiale chiuso da opere murarie abusive una sorta di deposito di droga. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - "Cocaina e hashish nascosti in un deposito segreto": resta in carcere il 22enne arrestato

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