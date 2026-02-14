ramiseto sbanda in auto e finisce nella scarpata

Alle 20 di ieri sera, un’auto ha perso il controllo e si è cappottata in una scarpata lungo via Provinciale a Ramiseto, causando l’intervento immediato dei soccorritori. La vettura, che percorreva la strada in salita, ha sbandato improvvisamente, finendo fuori strada e fermandosi a circa venti metri dalla carreggiata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i paramedici e le forze dell’ordine per assistere il conducente.

Ramiseto (Reggio Emilia), 14 febbraio 2026 - Soccorsi mobilitati in forze, in serata, in via Provinciale in località Ramiseto, sull’Appennino reggiano, dove verso le 20 un’autovettura ha sbandato, finendo fuori strada e fermandosi in una scarpata, a una ventina di metri dalla carreggiata. Una dinamica piuttosto importante, che ha fatto scattare subito i soccorsi da “codice rosso”, con la mobilitazione di ambulanza, personale medico da Castelnovo Monti, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. Proprio la squadra del 115 del distaccamento montano ha provveduto a liberare il conducente dall’abitacolo della vettura, che si era fermata in una posizione potenzialmente pericolosa per la persona all’interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

