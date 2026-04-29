Auto precipita in una scarpata conducente in ospedale

Un'auto è finita in una scarpata e la donna al volante è stata portata in ospedale in condizioni di semi-coscienza. L'incidente si è verificato in una zona di campagna e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dello sbandamento. La donna è stata trasferita in codice giallo, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

Una donna è stata trasportata in ospedale, in stato di semi-coscienza, dopo essere precipitata in una scarpata con la propria auto. Un episodio avvenuto ieri pomeriggio a Vernio, in provincia di Prato, con la polizia locale della Valbisenzio chiamata a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.🔗 Leggi su Firenzetoday.it AUTO PRECIPITA SULLA STRADA DEL COSTO: FERITO RECUPERATO CON IL VERRICELLO | 16/02/2026 Notizie correlate Santa Maria del Taro, auto precipita in una scarpata. La conducente rimane incastrata: grave in ospedaleNella tarda mattinata di martedì 14 aprile si è verificato un grave incidente stradale all'ingresso di Santa Maria del Taro. Camion precipita in una scarpata a Catanzaro, morto il conducenteTragico incidente nella giornata di oggi, mercoledì 25 febbraio, in via Barlaam da Seminara, il tratto urbano della SS19 delle Calabrie a Catanzaro. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Auto precipita in una scarpata a Valtournenche: due feriti; Vernio, auto precipita nella scarpata e finisce sul greto del fiume. La conducente se la cava con un grosso spavento; Auto sfonda la ringhiera e precipita su via Achille Montanucci: danneggiata una vettura parcheggiata; Perugia-Bettolle, auto precipita in un burrone a Torricella: due feriti -. Prato, auto precipita in una scarpata: donna salvata dai carabinieri ma è in condizioni criticheVERNIO (Prato) L’auto è finita giù dalla strada nel primo pomeriggio, lungo via Caduti della Direttissima, a Vernio. Un tratto dove l’asfalto corre accanto alla scarpata e la vegetazione copre quasi t ... msn.com Perugia-Bettolle, auto precipita in un burrone a Torricella: due feritiNel primo pomeriggio di mercoledì un’auto è precipitata in un burrone sul raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza di Torricella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Casti ... umbria24.it Milano, in via Monte Santo ramo precipita su due auto: nessun ferito. Interrotta la linea del tram per i lavori di rimozione - facebook.com facebook