camion precipita in una scarpata a catanzaro morto il conducente

Tragico incidente nella giornata di oggi, mercoledì 25 febbraio, in via Barlaam da Seminara, il tratto urbano della SS19 delle Calabrie a Catanzaro. Un camion è precipitato in una scarpata profonda alcune centinaia di metri adiacente la strada, molto stretta a tortuosa nel tratto in cui scende dal colle di Catanzaro. Il conducente, Antonio Nisticò, 61 anni, ha perso la vita a seguito del violento impatto.L’uomo era un imprenditore attivo nel settore del movimento terra. Secondo le prime informazioni, avrebbe perso il controllo del mezzo pesante, finendo oltre il margine della carreggiata prima della caduta nel dirupo. Stando a una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe improvvisamente deviato dalla propria traiettoria, superando il bordo della strada e precipitando in una zona particolarmente impervia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

