Incidente tra due auto una si schianta contro un muro | feriti una donna e un minorenne rimasti bloccati all?interno dell?abitacolo

Oggi, poco dopo le 12, si è verificato un incidente a Mariano del Friuli che ha coinvolto due vetture. Una delle auto si è schiantata contro un muro, mentre all’interno sono rimasti feriti una donna e un minorenne. Entrambi i feriti sono rimasti bloccati nell’abitacolo, e sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. La strada è stata temporaneamente chiusa per i soccorsi.

MARIANO DEL FRIULI (GORIZIA) - Incidente tra due auto poco dopo le 12 di oggi, martedì 24 marzo, a Mariano del Friuli. Dopo la collisione una delle due vetture ha terminato la sua corsa contro il muro di cinta di un’abitazione e le persone a bordo, una donna e un minorenne, sono rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo. I soccorsi Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Gorizia. Dopo aver effettuato una prima messa in sicurezza dell'auto, i soccorritori hanno utilizzato apposite attrezzature per prevenire l’attivazione degli airbag. Poi, mediante l’uso di cesoie e divaricatore, hanno rimosso lo sportello del lato del guidatore per liberare la donna e il minorenne. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra due auto, una si schianta contro un muro: feriti una donna e un minorenne rimasti bloccati all?interno dell?abitacolo Articoli correlati Incidente frontale tra due auto sul viale Pordenone: ci sono feriti. Una persona rimane incastrata all'interno dell?abitacolo deformatoPORTOGRUARO (VENEZIA) - Schianto tra auto a Portogruaro: una persona rimasta incastrata nell'abitacolo. Domaso, drammatico incidente sulla Regina: auto si schianta contro il muro di una casa, due feriti graviDomaso (Como), 14 marzo 2026 – Gravissimo incidente, nella tarda serata di ieri venerdì 13 marzo, a Domaso nel Comasco. Una raccolta di contenuti su Incidente tra due auto una si schianta... Temi più discussi: Incidente sul raccordo, scontro tra due auto: un uomo in gravi condizioni; Incidente tra due auto a Montesilvano: una finisce sul marciapiede e investe una donna; Incidente a Torino San Paolo: scontro tra due auto e danni anche a una vettura parcheggiata, un ferito in ospedale; Correggio, fugge dopo un incidente tra due auto. Scontro tra due auto a Mariano del Friuli, feriti una donna e un minoreRimasti bloccati nell'auto sulla quale viaggiavano, finita contro il muro di recinzione di una abitazione, sono stati estratti dall'abitacolo dai Vigili del fuoco ... rainews.it Cesena, incidente stradale tra due auto e una moto: morto il 20enne Glauco Igor PratiIncidente mortale a Cesena pochi minuti dopo le 9 del mattino in via Calcinaro, nella frazione di Capannaguzzo. Un ragazzo di 20 anni originario della zona, Glauco Igor Prati, è morto sul colpo in un ... corrieredibologna.corriere.it Chiesto il giudizio immediato per Alex D'Angelo. Il trentenne era alla guida dell'auto in cui persero la vita, a seguito di un incidente stradale a Montenero di Bisaccia, la compagna Ilaria Forgione e il bambino che portava in grembo #IoSeguoTgr x.com È di 66 morti confermati il bilancio di un incidente aereo avvenuto ieri in Colombia, dove un aereo da trasporto militare con 128 persone a bordo, per lo più soldati, si è schiantato subito dopo il decollo. Lo ha riferito il ministro della Difesa di Bogotà, Pedro Sa - facebook.com facebook