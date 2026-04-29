Una giovane donna di 18 anni è morta dopo che l’auto su cui viaggiava è precipitata dall’argine lungo il fiume Po e si è ribaltata. Una ragazza e un uomo di 32 anni sono rimasti feriti nell’incidente. L’auto, una BMW, è finita nel corso d’acqua, con l’abitacolo schiacciato dal ribaltamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

CANARO (ROVIGO) - La Bmw che precipita dall'argine fiume Po e finisce la sua corsa ribaltandosi schiacciando l'abitacolo. A bordo della vettura tre ragazzi e il bilancio dello schianto è drammatico: una 18enne ha perso la vita, mentre un’altra ragazza è stata trasportata in elisoccorso in ospedale per le cure del caso. Ferito anche il conducente classe 1994 della Bmw. Il drammatico incidente è avvenuto lungo l'argine del Po nel territorio comunale di Canaro intorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 29 aprile. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo, che hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo ed estrarre gli occupanti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Auto precipita dall'argine e si ribalta finendo con l'abitacolo schiacciato: morta una 18enne, feriti una ragazza e un 32enne

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