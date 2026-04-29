Nella notte a Grumo Nevano, un'auto ha preso fuoco e si è sviluppato un incendio che ha coinvolto il veicolo. Un uomo di 48 anni si trovava all’interno dell’auto quando si è addormentato; è stato soccorso dai carabinieri poco prima che le fiamme lo circondassero. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di mettere in salvo il conducente prima che le fiamme si estendessero ulteriormente.

Intervento dei carabinieri nella notte a Grumo Nevano, in provincia di Napoli: il 48enne, che si era addormentato nell'auto, estratto dal veicolo poco prima che venisse avvolto dalle fiamme. Momenti di paura nella notte a Grumo Nevano, dove un uomo di 48 anni è stato salvato mentre si trovava all’interno della propria auto in fiamme. L’allarme è scattato tramite il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano, giunti in via Principe di Piemonte, all’altezza del civico 21, per la segnalazione di un incendio. Una volta arrivati, i militari hanno notato la presenza dell’uomo seduto al posto di guida, addormentato mentre il veicolo stava prendendo fuoco.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Auto in fiamme a Grumo Nevano, uomo salvato mentre dormiva

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