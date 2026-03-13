Grumo Nevano | picchia padre e moglie si nasconde

A Grumo Nevano, un uomo di 39 anni ha aggredito il padre di 80 anni e la moglie di 35 anni. Dopo aver commesso le violenze, si è nascosto. La polizia sta cercando di rintracciarlo. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell’accaduto o sui motivi dell’aggressione. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto successo.

Un uomo di 39 anni ha aggredito il padre ottantenne e la moglie trentacinquenne a Grumo Nevano, nella provincia di Napoli. Il sospetto ha tentato la fuga sui tetti prima di nascondersi nel vano tecnico di un ascensore. I Carabinieri della stazione locale hanno localizzato l’uomo dopo che una segnalazione anonima aveva già attivato le ricerche. La coppia vittima è stata trasferita in ospedale mentre l’aggressore è stato arrestato e rinchiuso. La dinamica dell’inseguimento urbano. L’intervento delle forze dell’ordine si è sviluppato con precisione chirurgica all’interno del complesso residenziale di corso Garibaldi. Quando i militari sono giunti sul posto, il 39enne era ancora nell’appartamento ma ha subito scelto la via della fuga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

