Autismo in Abruzzo esplode il caso | solo 15 posti su 56 previsti

Nella regione si registra una situazione critica riguardo ai servizi di assistenza per adulti autistici, con solo 15 posti disponibili su un totale di 56 previsti. Le associazioni e le famiglie segnalano gravi carenze nelle strutture residenziali e criticano la mancanza di una programmazione adeguata. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, evidenziando difficoltà nel garantire un’assistenza efficace e sufficiente sul territorio regionale.

Pescara - Scontro sulla residenzialità per adulti autistici: associazioni denunciano carenze strutturali, famiglie in difficoltà e una programmazione giudicata insufficiente sul territorio regionale. Si accende il dibattito sul tema autismo in Abruzzo dopo la denuncia di Autismo Abruzzo Onlus, che punta il dito contro una programmazione ritenuta insufficiente sul fronte della residenzialità per persone autistiche adulte. Al centro delle contestazioni i numeri: a fronte di un fabbisogno stimato dalla stessa Regione in 56 posti, ne risultano programmati soltanto 15, mentre fino al 2028 resterebbero sostanzialmente confermati i soli 12 posti già attivati dalla Asl di Chieti, considerati da tempo saturi.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Autismo in Abruzzo, esplode il caso: solo 15 posti su 56 previsti Notizie correlate La residenzialità per persone autistiche adulte è ferma in Abruzzo: soltanto 15 posti programmati su 56La Regione Abruzzo non si muove sulla residenzialità per persone autistiche adulte: fino al 2028 risultano confermati soltanto i 12 posti già... Autismo in Abruzzo: il vuoto dei posti letto costringe le famiglie al caos? Cosa sapere In Abruzzo la programmazione regionale prevede solo 15 posti residenziali su 56 necessari. Panoramica sull’argomento La denuncia di Autismo Abruzzo onlus: Sulla residenzialità è allarme, la Regione conosce il fabbisogno ma non lo copreLa Regione conosce il fabbisogno ma non lo copre: 56 posti necessari, solo 15 programmati. È la denuncia dell'associazione Autismo Abruzzo Onlus contenuta in una nota che punta il dito contro la pro ... ilpescara.it Autismo, la Regione Abruzzo conosce il fabbisogno ma non lo copre: 56 posti necessari, solo 15 programmatiLa DGR 184/2026 potenzia ambulatori e centri diurni, ma sulla residenzialità la Regione resta ferma: : nel 2026 4 cittadini già fuori regione, altri 5 in attesa. ekuonews.it