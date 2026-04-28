La residenzialità per persone autistiche adulte è ferma in Abruzzo | soltanto 15 posti programmati su 56

In Abruzzo, la disponibilità di strutture residenziali per persone autistiche adulte rimane limitata, con solo 15 posti programmati su un totale di 56. La Regione non ha previsto nuove aperture e conferma soltanto i 12 posti già attivi dalla Asl di Chieti, che da tempo risultano saturi. La situazione non ha subito modifiche dal 2028.

La Regione Abruzzo non si muove sulla residenzialità per persone autistiche adulte: fino al 2028 risultano confermati soltanto i 12 posti già attivati dalla Asl di Chieti, saturi da tempo. È quanto denuncia l'associazione Autismo Abruzzo onlus spiegando che la delibera di giunta regionale.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate App Via Blu, il tram diventa più semplice per le persone autisticheIl progetto Binari Blu debutta a Firenze: uno strumento digitale pensato per rendere gli spostamenti quotidiani più sereni e autonomi per chi vive... Leggi anche: Immigrazione, un’impresa su quattro è femminile: +56% in 15 anni Altri aggiornamenti Temi più discussi: Autismo, 'Regione non copre fabbisogno, solo 15 posti programmati su 56'; Autismo, la Regione conosce il fabbisogno ma non lo copre: 56 posti necessari, solo 15 programmati; Crisi abitativa in Abruzzo tra edilizia residenziale pubblica insufficiente e aumento dei canoni di locazione; Autismo, allarme delle associazioni sull’esiguo numero di posti residenziali per adulti. Autismo Abruzzo: La Regione non copre il fabbisognoLa Onlus Autismo Abruzzo segnala che la Regione non copre il fabbisogno, solo 15 posti programmati su 56, non bastano ... rete8.it Autismo, la Regione Abruzzo conosce il fabbisogno ma non lo copre: 56 posti necessari, solo 15 programmatiLa DGR 184/2026 potenzia ambulatori e centri diurni, ma sulla residenzialità la Regione resta ferma: : nel 2026 4 cittadini già fuori regione, altri 5 in attesa. ekuonews.it Per settimane ha avuto un laccio d’acciaio stretto al collo: un orso marsicano è stato salvato in Abruzzo dopo un’operazione complessa. Si è allontanato nel bosco dopo le cure, mentre torna l’allarme per trappole illegali sempre più diffuse: https://fanpa.ge/DA facebook