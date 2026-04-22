Spese sanitarie in aumento Ausl Romagna | Il generico è un farmaco di qualità

Le spese sanitarie sono in crescita nella regione, con un incremento dei costi legati all'acquisto di farmaci. Dal maggio a dicembre del 2025, i ricavi derivanti dal ticket sui medicinali sono stati di 32 milioni di euro. L’Azienda sanitaria locale ha dichiarato che i farmaci generici rappresentano una valida alternativa di qualità rispetto ai prodotti di marca. La misura mira a contenere le spese e a promuovere l’uso di farmaci generici.

Il ticket sui farmaci introdotto nel 2025 ha fruttato nelle casse della Regione Emilia-Romagna 32 milioni di euro nel periodo maggio-dicembre. A fronte di una spesa di 63 milioni per farmaci scaduti di brevetto. La mozione, discussa questo pomeriggio in commissione a Ravenna, di Alvaro Ancisi di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Precompilata 2026, come opporsi all’utilizzo delle spese sanitarie entro il 9 marzoCon la dichiarazione dei redditi precompilata 2026, si avvicina anche il momento nel quale i contribuenti possono esercitare il diritto di... Fdi all’attacco: «Ausl alla ribalta nazionale, ma non per buone pratiche sanitarie»Se l’Ausl ritiene importanti i progressi degli ultimi tempi, per qualità delle prestazioni e tempi d’attesa, il centrodestra è molto critico... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Sanità, liste di attesa e personale insufficiente. Carradori: Problema difficile da risolvere alle condizioni attuali. 200milioni di disavanzo per l'Ausl Romagna. Castaldini: nessun efficientamentoIl bilancio preventivo 2026 dell'Ausl Romagna prevede un disavanzo di 200.899.492 euro, il più elevato tra le Aziende Sanitarie dell'Emilia Romagna. Un dato, tra l'altro, in crescita di 444.453 euro r ... newsrimini.it Scontro sulle assunzioni. Per la Uil bloccate, per l’Ausl in aumentoDa mesi abbiamo registrato un rallentamento delle assunzioni in Ausl Romagna. Ma ad oggi assistiamo, di fatto, al totale blocco di nuovi ingressi. La nota delle segreterie territoriali UilFpl di ... ilrestodelcarlino.it