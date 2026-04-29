Ausl Romagna la Corte dei Conti mette sotto esame Tiziano Carradori La Regione | Nomina ineccepibile

La Corte dei Conti sta esaminando la nomina di Tiziano Carradori come direttore generale dell'Ausl Romagna. La Regione ha commentato la scelta definendola ineccepibile. L'attenzione si concentra su questa nomina, che è stata oggetto di verifica da parte dell'ente di controllo. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali in merito all'esame in corso.

Anche la Corte dei Conti mette sotto la lente di ingrandimento l'incarico del direttore generale dell'Ausl della Romagna, Tiziano Carradori. A renderlo noto è l'assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, rispondendo questa mattina in Assemblea legislativa al consigliere Fdi Luca Pestelli. Il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate La corte dei conti promuove l’Emilia-Romagna: “Regione virtuosa”. Ma sui risarcimenti scatta l’allarmeIl presidente della Corte dei Conti E-R elogia enti e amministratori: oltre 10 milioni di risarcimenti nel 2025. Corte dei conti, il monito: "Costi alti e precariato" . Ancora critiche all’AuslCosti in aumento, difficoltà nel reperire personale e scostamenti rispetto agli obiettivi di spesa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Question time Pestelli (FdI): Cumulo stipendio-pensione per direttore generale Ausl Romagna, serve parere Corte dei Conti; Caso Carradori e Ausl Romagna, Pestelli (FdI): Regione chieda un parere alla Corte dei conti; Compenso del direttore dell’Ausl, la Corte dei Conti chiede chiarimenti; Sanità, la Corte dei Conti chiede chiarimenti sull’incarico al dg Ausl Romagna Carradori. Compenso del direttore dell’Ausl, la Corte dei Conti chiede chiarimentiLa ‘bufera’ sollevata da Fratelli d’Italia sul caso Carradori, si arricchisce di un nuovo capitolo. La Procura Regionale della ... ilrestodelcarlino.it Ausl Romagna: un nuovo direttore per i distretti sanitari Valle Savio e RubiconeÈ stato presentato questa mattina il dottor Marco Montalti, nuovo direttore dei Distretti sanitari Cesena Valle Savio e Rubicone. Il dottor Montalti è stato nominato in seguito a procedura di ... corrierecesenate.it Faenzawebtv. . Settimana dedicata alla donna: a Faenza un pomeriggio di test e consulenze Negli ospedali dell’Ausl Romagna sono tornati gli open day promossi dalla Fondazione Onda, l’osservatorio nazionale che attribuisce il Bollino Rosa agli ospedali ch - facebook.com facebook FP CGIL: Insufficiente il Piano Personale AUSL Romagna - Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Rimini x.com