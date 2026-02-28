La corte dei conti promuove l’Emilia-Romagna | Regione virtuosa Ma sui risarcimenti scatta l’allarme

Durante l’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026 a Bologna, Vittorio Raeli, presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna, ha dichiarato che la regione è considerata “virtuosa”. La valutazione si basa sui riscontri della Corte dei Conti, che ha evidenziato una gestione finanziaria efficace. Tuttavia, si sono evidenziati anche segnali di preoccupazione riguardo ai risarcimenti.

Il presidente della Corte dei Conti E-R elogia enti e amministratori: oltre 10 milioni di risarcimenti nel 2025. De Pascale: "Parole che ci onorano" L'Emilia-Romagna è una regione "virtuosa". A dirlo è Vittorio Raeli, presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, intervenuto a margine dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2026 a Bologna. Un giudizio netto e pubblico che fotografa, secondo il magistrato, una gestione amministrativa corretta da parte di enti locali e Regione. "Gli amministratori locali e regionali non danno adito a procedimenti erariali come in altre regioni", ha affermato Raeli, sottolineando come il quadro dell'attività giudiziaria dello scorso anno mostri una situazione non critica.