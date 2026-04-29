Aumentata la pena per Yoon Suk-yeol l’ex presidente sudcoreano che aveva imposto la legge marziale

Una Corte d’appello in Corea del Sud ha deciso di aumentare la condanna dell’ex presidente, portandola da cinque a sette anni di reclusione. L’ex presidente era stato giudicato colpevole di aver tentato di imporre la legge marziale nel dicembre del 2024, in seguito a una serie di reati collegati a quell’episodio. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e rappresenta un incremento della pena inizialmente stabilita.

Una Corte d’appello della Corea del Sud ha aumentato la pena dell’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol -giudicato colpevole di vari reati dopo il suo tentativo di imporre la legge marziale, nel dicembre del 2024- da cinque a sette anni. La misura riguarda la condanna per il aver provato a ostacolare il proprio arresto a gennaio del 2025. In quell’occasione, si era nascosto nella sua residenza, ordinando alle guardie presidenziali di impedire che la polizia eseguisse il mandato disposto da Seoul. “Nel tentativo di impedire alle autorità di eseguire un mandato di arresto con l’uso della forza, Yoon ha commesso atti inaccettabili in una società che si fonda sulla legge e sull’ordine pubblico”, si legge nel verdetto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Aumentata la pena per Yoon Suk-yeol, l’ex presidente sudcoreano che aveva imposto la legge marziale Notizie correlate Corea del Sud, ergastolo per l’ex presidente Yoon Suk Yeol: tentò di dichiarare la legge marzialeIl tribunale di Seul lo riconosce colpevole di insurrezione per il tentativo di imporre la legge marziale. L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol condannato all’ergastoloIl 19 febbraio l’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato all’ergastolo per aver cercato d’introdurre la legge marziale nel dicembre... Una raccolta di contenuti Aumentata la pena per Yoon Suk-yeol, l’ex presidente sudcoreano che aveva imposto la legge marzialeUna Corte d’appello della Corea del Sud ha aumentato la pena dell’ex presidente sudcoreano ... msn.com Una Corte d’appello della Corea del Sud ha aumentato da cinque a sette anni una delle pene dell’ex presidente Yoon Suk-yeolUna Corte d’appello della Corea del Sud ha innalzato da cinque a sette anni la pena nei confronti dell’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, accusato di vari reati legati al suo tentativo di imporre ... ilpost.it