Corea del Sud ergastolo per l’ex presidente Yoon Suk Yeol | tentò di dichiarare la legge marziale

Yoon Suk Yeol, ex presidente della Corea del Sud, è stato condannato all’ergastolo per aver tentato di dichiarare la legge marziale. La sentenza arriva dopo che il tribunale di Seul ha ritenuto che abbia agito contro la Costituzione, cercando di imporre il controllo militare durante un periodo di crisi politica. La decisione si basa su prove che mostrano come Yoon abbia pianificato di usare i militari per consolidare il suo potere. La sua azione avrebbe potuto destabilizzare il paese, secondo i giudici.

Il tribunale di Seul lo riconosce colpevole di insurrezione per il tentativo di imporre la legge marziale. I procuratori avevano chiesto la pena di morte, in vigore nel Paese ma sospesa da una moratoria dal 1997 In Corea del Sud il tribunale di Seul ha condannato all'ergastolo l'ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol per aver tentato di dichiarare la legge marziale nel dicembre 2024. A riportarlo è l'agenzia di stampa Yonhap, secondo cui i giudici hanno riconosciuto l'ex capo di Stato colpevole di insurrezione per aver mobilitato le forze armate e la polizia con l'obiettivo di neutralizzare il Parlamento. L'ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol, messo in stato d'accusa nel 2024 dopo aver fatto precipitare il Paese in una crisi costituzionale dichiarando la legge marziale, è stato riconosciuto colpevole di insurrezione. Nel 2024 l'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol aveva creato enorme caos imponendo la legge marziale, poi restata in vigore solo per poche ore