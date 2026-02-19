L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol condannato all’ergastolo

Il tribunale ha condannato l’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol all’ergastolo, accusandolo di aver tentato di imporre la legge marziale nel dicembre 2024. La causa principale riguarda l’ordine dato all’esercito di circondare il parlamento, un gesto che ha scatenato polemiche e proteste. La sentenza arriva dopo un procedimento lungo e complesso, durante il quale sono emersi dettagli sulle sue decisioni e sulle pressioni politiche. La vicenda ha acceso il dibattito sulla stabilità istituzionale in Corea del Sud.

Il 19 febbraio l’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato all’ergastolo per aver cercato d’introdurre la legge marziale nel dicembre 2024, ordinando poi all’esercito di circondare il parlamento. “Il tentativo d’insurrezione risulta ampiamente provato”, ha dichiarato il giudice Ji Gwi-yeon, del tribunale distrettuale centrale di Seoul. “L’imputato voleva sospendere il parlamento per un periodo di tempo considerevole”, ha aggiunto, sottolineando che “non ha mai mostrato alcun rimorso”. Il tribunale ha anche condannato l’ex ministro della difesa Kim Yong-hyun a trent’anni di prigione. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol condannato all’ergastolo Corea del Sud, la procura chiede che l’ex presidente Yoon Suk-yeol sia condannato a morteIn Corea del Sud, la procura ha richiesto la condanna a morte per l'ex presidente Yoon Suk-yeol, segnando un momento importante nel procedimento giudiziario. Corea del Sud, Yoon Suk-yeol condannato a cinque anni di prigione in un primo processoUn tribunale sudcoreano ha condannato l’ex presidente Yoon Suk-yeol a cinque anni di carcere per intralcio alla giustizia e abuso di potere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'ex presidente sudcoreano Yoon condannato all'ergastolo; Corea del Sud, ex presidente Yoon condannato per tentato golpe; Corea del Sud, ergastolo all’ex presidente Yoon Suk-yeol; L'ex presidente sudcoreano Yoon condannato all'ergastolo. L'ex presidente sudcoreano Yoon condannato all'ergastolo per l'imposizione della legge marziale nel dicembre 2004Il tribunale distrettuale centrale di Seul ha riconosciuto Yoon colpevole di aver mobilitato le forze militari e di polizia nel tentativo illegale ... affaritaliani.it Ergastolo per ex presidente sudcoreanoIl tribunale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Sul Yeol all'ergastolo per aver tentato di dichiarare la Legge marziale. Lo riporta l'agenzia Yonhap. I procuratori speciali avevano chiesto di ... rainews.it CONDANNATO ALL'ERGASTOLO L'EX PRESIDENTE SUDOCOREANO YOON PER AVER TENTATO DI DICHIARARE LA... x.com