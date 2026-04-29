Aulla è al centro di una discussione pubblica riguardo alla costruzione di un nuovo centro di permanenza temporanea nella frazione di Pallerone. Il sindaco della città ha espresso il suo dissenso nei confronti di questa decisione, sottolineando la divisione che si è creata nel territorio. La questione ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali, portando a confronti pubblici sulla localizzazione del CPR.

? Cosa sapere Il sindaco Valettini si oppone al nuovo CPR previsto nella frazione di Pallerone ad Aulla.. La decisione divide il territorio tra le scelte comunali e i voti in Provincia.. Il consiglio comunale di Aulla ha vissuto una serata di forti tensioni tra applausi e fischi quando il sindaco Roberto Valettini ha espresso la sua posizione contraria alla realizzazione del nuovo Centro di Permanenza per Rimpatri (Cpr) nella frazione di Pallerone. L’atmosfera in aula è stata elettrica, con centinaia di cittadini presenti a testimoniare una decisione che divide profondamente il territorio. La questione del centro di detenzione amministrativa ha riacceso un dibattito complesso, mettendo al centro la figura del primo cittimo, la cui carriera sembra muoversi costantemente su un filo teso tra diverse appartenenze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aulla esplode per il nuovo CPR: il sindaco Valettini divide il territorio

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