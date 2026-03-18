Una vicenda che coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sta attirando l’attenzione delle opposizioni. Secondo alcune fonti, ci sarebbero stati rapporti tra Delmastro e alcuni esponenti considerati vicini a figure di rilievo nel panorama criminale. Le opposizioni chiedono che la commissione antimafia avvii un’indagine per chiarire eventuali collegamenti. La vicenda resta al centro del dibattito politico.

Roma, 18 marzo 2026 – Una vicenda dai contorni ancora poco chiari coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. L’opposizione ha chiesto di fare luce –invocando anche un intervento della premier Meloni – dopo aver appreso da un articolo de Il Fatto quotidiano, firmato da Alberto Nerazzini, dell’esistenza di un legame tra ambienti di Fratelli d'Italia e famiglie appartenenti alla mafia romana. “I Caroccia, proprietari di ristoranti a Roma in affari con i ben noti Senese, entrambi al centro dell'inchiesta che in primo grado ha colpito quell'impero economico, hanno approfittato della caduta in appello dell'aggravante mafiosa per riprendere le attività – è la dichiarazione di Marco Grimaldi di Avs –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bufera su Delmastro, le opposizioni: "Fatti inquietanti, la commissione antimafia indaghi sui rapporti con Caroccia-Senese"

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