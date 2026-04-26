Alessio Magagnotti mostra grandi doti da velocista al Tour de Bretagne e regola il gruppo nella seconda tappa

Nella seconda tappa del Tour de Bretagne, lunga 169 km tra Bains-sur-Oust e Missillac, si è assistito a una sfida tra gli attaccanti e il gruppo principale, che ha inseguendo lungo tutto il percorso privo di salite significative. Alessio Magagnotti si è distinto per le sue doti di velocista, riuscendo a superare gli avversari e ad avere la meglio nel finale, regolando il gruppo.

La seconda tappa del Tour de Bretagne si è distinta per un avvincente braccio di ferro tra gli attaccanti della prima ora e il gruppo principale all’inseguimento, lungo i 169 km di un percorso privo di particolari difficoltà altimetriche tra Bains-sur-Oust e Missillac. A spuntarla di misura sono stati i fuggitivi: il norvegese Halvor Dolven (Lotto-Groupe Wanty) ha regolato il connazionale Sebastian Veslum (Team Drali-Repsol) e il francese Léandre Huck (Van Rysel Roubaix), precedendo di quattro secondi il plotone. Il Campione del Mondo juniores nell’inseguimento individuale su pista si sta ritagliando spazio in questo evento di livello 2.2 (per importanza inferiore al WorldTour e al circuito Pro), mostrando di avere un ottimo potenziale che fa ben sperare in vista del prossimo futuro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessio Magagnotti mostra grandi doti da velocista al Tour de Bretagne e regola il gruppo nella seconda tappa Notizie correlate Alessio Magagnotti vince al Tour de Bretagne! Volata di lusso a Pipriac, ruggito di una giovane promessaAlessio Magagnotti ha vinto la prima tappa del Tour de Bretagne, evento di livello 2. Tour de Bretagne: il talento Magagnotti stravince a Pipriac? Cosa sapere Alessio Magagnotti vince la prima tappa del Tour de Bretagne a Pipriac dopo 165,5 km. Contenuti utili per approfondire Si parla di: TOUR DE BRETAGNE. MAGAGNOTTI FIRMA LA VOLATA VINCENTE; ALESSIO E ERIC, IL 25 APRILE SI TRASFORMA NEL MAGAGNOTTI DAY.