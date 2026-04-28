Tour de Bretagne 2026 Matheo Barusseau trova la fuga vincente e si impone nella quarta tappa

Da oasport.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta tappa del Tour de Bretagne 2026 si è conclusa con la vittoria di Matheo Barusseau. La corsa, lunga 204,7 chilometri, è partita da Ploërmel e si è conclusa a Briec-de-l’Odet. Barusseau ha trovato la fuga decisiva e ha tagliato il traguardo per primo.

Va in archivio con il successo di Matheo Barusseau la quarta tappa del Tour de Bretagne 2026, con partenza a Ploërmel e arrivo a Briec-de-l’Odet dopo 204,7 chilometri. Prima vittoria della carriera da professionista per il francese della Vendée U Primeo Energie, che ha trovato l’attacco decisivo nelle battute conclusive stravincendo poi il duello finale con il cipriota Bogdan Zabelinskiy (Aarco). I due fuggitivi hanno resistito al rientro del gruppo per pochi secondi, portando dunque a termine la loro azione al termine di una frazione piuttosto movimentata e spettacolare. La volata del plotone ha visto primeggiare il transalpino Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team), che si è preso così il terzo posto al traguardo davanti a Federico Savino (Soudal Quick-Step Devo Team), quarto ed il migliore degli italiani.🔗 Leggi su Oasport.it

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