Tour de Bretagne 2026 Matheo Barusseau trova la fuga vincente e si impone nella quarta tappa

La quarta tappa del Tour de Bretagne 2026 si è conclusa con la vittoria di Matheo Barusseau. La corsa, lunga 204,7 chilometri, è partita da Ploërmel e si è conclusa a Briec-de-l’Odet. Barusseau ha trovato la fuga decisiva e ha tagliato il traguardo per primo.

Va in archivio con il successo di Matheo Barusseau la quarta tappa del Tour de Bretagne 2026, con partenza a Ploërmel e arrivo a Briec-de-l’Odet dopo 204,7 chilometri. Prima vittoria della carriera da professionista per il francese della Vendée U Primeo Energie, che ha trovato l’attacco decisivo nelle battute conclusive stravincendo poi il duello finale con il cipriota Bogdan Zabelinskiy (Aarco). I due fuggitivi hanno resistito al rientro del gruppo per pochi secondi, portando dunque a termine la loro azione al termine di una frazione piuttosto movimentata e spettacolare. La volata del plotone ha visto primeggiare il transalpino Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team), che si è preso così il terzo posto al traguardo davanti a Federico Savino (Soudal Quick-Step Devo Team), quarto ed il migliore degli italiani.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de Bretagne 2026, Matheo Barusseau trova la fuga vincente e si impone nella quarta tappa Notizie correlate Quarta tappa Tour of Alps 2026: fuga vincente di Jasch. Pellizzari rimane leaderIl tedesco Lennart Jasch si è imposto, grazie ad una fuga solitaria, nella quarta tappa del Tour of Alps 2026, da Arco a Trento di 168 km, precedendo... Tour de Bretagne 2026, Alessio Magagnotti vince la terza tappa e va al comando della generaleContinua a parlare italiano la 60ma edizione del Tour de Bretagne, corsa di categoria 2. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tour de Bretagne 2026, Alessio Magagnotti vince la terza tappa e va al comando della generale; Tour de Bretagne 2026: Alessio Magagnotti vince la 1ª tappa ed è il primo leader; Tour de Bretagne, Magagnotti ancora a segno; TOUR DE BRETAGNE. MAGAGNOTTI FIRMA LA VOLATA VINCENTE. Tour de Bretagne 2026, Matheo Barusseau trova la fuga vincente e si impone nella quarta tappaVa in archivio con il successo di Matheo Barusseau la quarta tappa del Tour de Bretagne 2026, con partenza a Ploërmel e arrivo a Briec-de-l'Odet dopo ... oasport.it BRETAGNE. BARUSSEAU CONQUISTA LA QUARTA TAPPA, 4° POSTO PER SAVINOIl francese Mathéo Barusseau, portacolori della Vendée U-Primeo Energie, ha vinto oggi la quarta tappa del Tour de Bretagne, la Ploërmel - Briec-de-l'Odet di 204,7 km. In un finale scoppettante, Barus ... tuttobiciweb.it Azzurri ancora protagonisti al Tour de Bretagne. Nella 60ª edizione della rassegna transalpina (categoria 2.2 UCI), sventola ancora il tricolore sul traguardo della terza frazione, la Drefféac-Concoret di 189,9 chilometri. A imporsi in una volata a ranghi ristretti è - facebook.com facebook Alessio Magagnotti vince al Tour de Bretagne! Volata di lusso a Pipriac, ruggito di una giovane promessa - x.com