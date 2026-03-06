Inaugurato nuovo ufficio postale dopo attacco a sportello Atm | attivo il rilascio passaporti

Oggi a San Pietro Vernotico è stato inaugurato un nuovo ufficio postale, che comprende anche il servizio di rilascio passaporti. L’evento è stato accompagnato da una cerimonia simbolica, che ha voluto sottolineare la presenza dello Stato e l’impegno a garantire servizi affidabili alla cittadinanza. L’ufficio postale si trova nel centro della città e sostituisce la sede precedente.

Momento simbolico ma significativo per la comunità di San Pietro Vernotico, con la presenza delle autorità civili e militari, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni e dello Stato al territorio Un fatto particolarmente grave che, oltre ai danni materiali, avrebbe potuto mettere a rischio la sicurezza delle persone che si fossero trovate a transitare in quel momento nei pressi dell'ufficio postale. L'iniziativa ha voluto rappresentare un momento simbolico ma significativo per la comunità, con la presenza delle autorità civili e militari, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni e dello Stato al territorio. Durante il periodo successivo all'attentato molti cittadini sono stati costretti a rivolgersi agli uffici postali dei comuni limitrofi.