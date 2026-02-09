Spari e attimi di tensione a Cerignola | uomo ferito al torace e un anziano barricato in casa

Tensione a Cerignola, dove una sparatoria ha mandato in tilt la mattina. Un uomo è stato ferito al torace in viale Usa, mentre poco dopo un anziano si è barricato in casa in via Cassino. La polizia sta cercando di capire cosa abbia scatenato il tutto e se i due episodi siano collegati. Sul posto ci sono diverse volanti e i soccorritori stanno assistendo il ferito, mentre gli agenti cercano di convincere l’uomo barricatosi a uscire. La zona è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno lavorando per

Prima la sparatoria in viale Usa, poi l'allarme scattato per un uomo armato barricatosi in un appartamento in via Cassino. Accade a Cerignola, dove è in corso l'intervento dei carabinieri su entrambi gli episodi, che - non si esclude - possano essere collegati. Secondo le pochissime informazioni.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Cerignola Sparatoria Carcere minorile dell’Aquila, detenuto dà fuoco al cuscino: attimi di tensione, nessun ferito In un carcere minorile dell’Aquila, un detenuto ha appiccato fuoco al cuscino della propria cella, causando fumo e momenti di tensione. Travagliato, uomo barricato in casa: i carabinieri lo convincono a uscire dopo ore di trattativa Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cerignola Sparatoria Argomenti discussi: Spari in pieno centro ad Aprilia: colpita una vettura; Far west sull’AutoSole. La polizia insegue i ladri. Un ferito nella sparatoria; Ancora spari ad Aprilia, è accaduto in via dei Garofani ieri pomeriggio; Attimi di paura in Piazza Perugino, esplode spari in aria con una pistola. Denunciato un 19enne. Napoli, spari nel quartiere San Lorenzo: colpita l'abitazione di una 32enneAttimi di paura quelli vissuti questa sera a Napoli nel quartiere San Lorenzo, per l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco in vico Pergola ... ilmattino.it Lo spintone, lo spray al peperoncino, l’aggressione e gli spari: sui social gli ultimi attimi di Alex PrettiCosa mostra uno dei video pubblicati sui social che ha colto l'aggressione ai danni dell'infermiere ucciso a Minneapolis dagli agenti dell'Ice ... dire.it VIGO DI CADORE. SPARI IN STRADA, PAESE BLINDATO. BLOCCATO CINQUANTENNE IN FUGA Spari in strada a Vigo di Cadore. Attimi di paura in paese con le vie d’accesso chiuse dai carabinieri e i residenti barricati in casa. Ad esplodere i colpi d’arma facebook

