Atti vandalici confermata la vicinanza alle persone coinvolte

Il 29 aprile 2026, la Conferenza Integrata dei Sindaci della Valtiberina ha espresso vicinanza alle persone coinvolte negli atti vandalici che hanno danneggiato alcune strutture pubbliche della zona. Alla riunione hanno partecipato anche rappresentanti dell'Ausl e del Distretto di Zona, che hanno ribadito la condanna per quanto accaduto. La conferenza si è concentrata sulla vicenda, senza approfondimenti ulteriori sui dettagli.

Arezzo, 29 aprile 2026 – La Conferenza Integrata dei Sindaci della Valtiberina, alla quale partecipano anche la Direzione dell'Ausl e del Distretto di Zona, rinnova la ferma condanna degli episodi vandalici che hanno recentemente colpito strutture pubbliche del territorio. L'incontro del 27 Aprile scorso ha rappresentato un momento di confronto importante, nel quale è emersa in modo unanime la volontà degli amministratori di ribadire una presa di posizione chiara contro atteggiamenti e gesti che offendono non solo luoghi e istituzioni, ma persone che operano al servizio della comunità. Resta dunque immutata e condivisa la linea già espressa:...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atti vandalici, confermata la vicinanza alle persone coinvolte Notizie correlate Telecamere per sorvegliare la città. Un aiuto contro gli atti vandaliciTelecamere per ‘videosorvegliare’ la città, fototrappole per arginare atti vandalici, scarico di rifiuti e degrado urbano. Atti vandalici in piazza BelliniVediamo quanto tempo dovrà passare prima che l'Amministrazione comunale deliberi la ripulitura del muro sotto le chiese, dichiarate Patrimonio... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sicurezza bancaria, firmato in Prefettura il Protocollo d’Intesa contro la criminalità e i furti agli Atm; Gruppo Fs: nel primo trimestre -57% aggressioni al personale di Trenitalia. Raid vandalico in una scuola di Siracusa, Turano: Atto inaccettabile contro la comunitàUn nuovo atto vandalico colpisce una scuola di Siracusa. L’episodio riguarda un plesso dell’Istituto comprensivo Martoglio – Verga, fatto che ha riacceso l’attenzione su un fenomeno che continua a des ... blogsicilia.it Venezia, letame sul ristorante dove Speranzon presenta un libroUn episodio di vandalismo politico colpisce la trattoria Al Colombo a Venezia, in vista della presentazione del libro di Marco Cassini. lavocedivenezia.it Salerno, segnalazione di atti vandalici all'acquedotto medievale - facebook.com facebook L'assessore Jacopo Buffolo: «Gli atti vandalici non fermeranno la promozione dei valori costituzionali» x.com