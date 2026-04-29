Attenti a quelle due | come non cadere nelle trappole delle truffatrici che non si vedono

A Monza, molte persone sono state vittime di truffe che coinvolgono telefonate e email fraudolente. Nel quartiere Libertà, alcuni residenti hanno visto svuotarsi i conti correnti o le cassette di sicurezza contenenti gioielli, dopo aver risposto a messaggi sospetti. Le truffatrici, che operano spesso senza essere viste, sfruttano questi mezzi per ingannare le vittime e sottrarre loro denaro o beni di valore.

A Monza sono tante le persone cadute nella rete. Anche nel quartiere Libertà c’è chi si è visto svuotare il conto corrente o la cassaforte coi gioielli per colpa di quella telefonata o di quell’email alla quale ha risposto. Da qui la scelta di organizzare, proprio nel rione, un incontro dove gli.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Contro le truffe attenti alla sindrome dell’immunità. “Ecco perché si cade nelle trappole”Ancona, 21 febbraio 2026 – Continua la rubrica in collaborazione con i carabinieri contro le truffe. Scale mobili, l'arca di Noè delle elezioni: quaglie, civette, pavoni, dinosauri (solo non si vedono i due liocorni)Dalle quaglie che saltano ai camaleonti, dai dinosauri ai pavoni, dalle scimmie dispettose alle tartarughe in questa campagna elettorale c'è di tutto...