Scale mobili l' arca di Noè delle elezioni | quaglie civette pavoni dinosauri solo non si vedono i due liocorni

Durante questa campagna elettorale, si notano vari personaggi e simboli che richiamano l’immagine dell’Arca di Noè, con quaglie, civette, pavoni e dinosauri presenti tra gli interventi e le proposte dei protagonisti. Le scale mobili diventano un elemento che rappresenta un percorso complesso e articolato, mentre tra i vari attori si distinguono figure di diversa estrazione e ruolo. La scena politica si presenta come un insieme di elementi variopinti e diversificati.

Dalle quaglie che saltano ai camaleonti, dai dinosauri ai pavoni, dalle scimmie dispettose alle tartarughe in questa campagna elettorale c'è di tutto (aspettando i liocorni) La campagna elettorale in corso potrebbe avere come colonna sonora, almeno in questa fase, la famosa filastrocca dell’Arca di Noè che cantavamo da bambini. Oltre alle specie più note e diffuse si vedono anche figure mitologiche di difficile identificazione. LE QUAGLIE- Tra i volatili uno dei gruppi più numerosi è quello delle quaglie, impegnate nel noto salto da una parte all’altra ed in alcuni casi in più saltelli nell’arco di un anno o due. C’è chi il salto della quaglia l’ha fatto di recente, chi ad inizio 2026 o sul finire dell’anno scorso, chi sta per spiccare il balzo e nelle prossime ore sarà già dall’altra parte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Vedono gli agenti e tentano di scappare per le scale, arrestati due spacciatoriDue giovani sono stati arrestati per spaccio di droga nella zona tra Rogoredo e San Donato Milanese. Romina Power racconta la sua arca di Noè, tra api, rane, galline e cani e gattiOspite a Le Iene, Romina Power ha tenuto un toccante monologo rivolto alla violenza contro gli animali.