Contro le truffe attenti alla sindrome dell’immunità Ecco perché si cade nelle trappole

Una serie di truffe nella provincia di Ancona si verificano spesso perché molte persone credono di essere immuni ai raggiri. La causa principale è la fiducia eccessiva nelle offerte troppo allettanti o nelle richieste di denaro improvvise. I carabinieri segnalano che i truffatori sfruttano la paura e la fretta delle vittime. Ogni settimana, forniscono consigli pratici per riconoscere i segnali di pericolo e proteggersi efficacemente. Seguire queste indicazioni può fare la differenza.

Ancona, 21 febbraio 2026 – Continua la rubrica in collaborazione con i carabinieri contro le truffe. Partendo da fatti realmente accaduti nella nostra provincia, l'Arma ogni sabato ci dà consigli utili e pratici per difenderci. Da 15 settimane riportiamo storie di truffe varie, attingendo all'esperienza sul campo dei Carabinieri di Ancona. Si tratta di racconti dalla trama travolgente in cui, sappiamo per certo, molti lettori si sono (tristemente) identificati, essendone stati a loro volta testimoni o, peggio, protagonisti involontari. L'illusione di essere intoccabili: "A me non succederà mai".