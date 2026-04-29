Durante la cena annuale della White House Correspondents’ Association, evento di rilievo nel calendario politico degli Stati Uniti, si è verificato un episodio inquietante. Il presidente ha mostrato una foto di un sospetto legato a un attentato contro di lui. Nel corso della serata, il presidente ha anche letto una frase di un attore, confondendo il nome con quello di un altro personaggio noto. L’evento ha suscitato molta attenzione tra i presenti e sui media.

La cena annuale della White House Correspondents’ Association, uno degli eventi più prestigiosi del calendario politico americano, si è trasformata sabato sera in teatro di un episodio che ha gelato il sangue a centinaia di ospiti. Cole Tomas Allen, 31 anni originario della California, è stato identificato come il sospetto che ha tentato di compiere una sparatoria all’interno della sala da ballo del Washington Hilton, costringendo il presidente Donald Trump e la first lady Melania all’evacuazione immediata. L’Associated Press ha confermato l’identità del sospetto nelle ore successive all’attacco. Allen, che secondo quanto riportato dalla.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Attentato a Trump, il presidente mostra la foto del sospetto: la frase su Matt Dillon che ha confuso l’America

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