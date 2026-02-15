Attentato a Trump la nipote rivela | È un codardo il Secret Service ha agito in modo sospetto

La nipote di Donald Trump ha accusato il presidente di essere codardo dopo l’attentato fallito contro di lui, sostenendo che il Secret Service abbia agito in modo sospetto. La donna ha raccontato di aver visto comportamenti strani tra gli agenti poco prima dell’incidente e ha aggiunto che le sue preoccupazioni sono cresciute quando le autorità hanno smentito alcune sue testimonianze. Un dettaglio che ha acceso nuovi dubbi sulla gestione della sicurezza durante l’evento.

Quando un membro della famiglia si alza e punta il dito contro il presidente degli Stati Uniti, il mondo si ferma ad ascoltare. E quando quel dito appartiene a Mary Lia Trump, nipote di Donald Trump e figlia del suo fratello maggiore, le parole pesano come macigni. Intervistata da Bruno Vespa durante la trasmissione Cinque Minuti, la psicologa e autrice non ha usato mezzi termini per descrivere lo zio che guida la nazione più potente del pianeta. " Lui è un bugiardo patologico, sappiamo che ha mentito decine di migliaia di volte nel suo ruolo di presidente, non solo negli Stati Uniti, ma anche con gli alleati della Nato ".