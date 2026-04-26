Durante la sparatoria avvenuta durante la cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, sabato 25 aprile 2026, Donald Trump ha commentato l’intervento delle forze dell’ordine dicendo che “sembravano Matt Dillon”. La frase ha suscitato curiosità sui social media, poiché si riferisce all’attore conosciuto per il suo ruolo in una serie televisiva degli anni ’80. Non ci sono state ulteriori spiegazioni da parte di Trump riguardo al commento.

Nel caos seguito alla sparatoria durante la cena dell’ Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, sabato 25 aprile 2026, Donald Trump ha descritto l’intervento degli agenti con una frase che ha subito attirato l’attenzione sui social: “sembravano Matt Dillon ”. Un riferimento curioso, arrivato a caldo dopo l’evacuazione, che ha acceso il dibattito online tra chi si è chiesto perché il Presidente USA abbia pensato proprio all’attore. “Hanno estratto le armi così velocemente che sembravano Matt Dillon. Sembravano qualcuno che sapeva quello che stava facendo”, ha detto Trump durante la conferenza stampa dopo la sparatoria, riferendosi al momento in cui gli agenti del Secret Service hanno fermato il sospettato che aveva tentato di superarli di corsa.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sparatoria a Washington, poi la frase di Trump su Matt Dillon: cosa voleva dire davvero

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