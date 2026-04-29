Negli ultimi giorni si sono diffuse voci tra i sostenitori di teorie alternative che definiscono l’attentato fallito contro il presidente come una messa in scena. L’episodio, avvenuto nel fine settimana, ha attirato l’attenzione di numerosi commentatori online che sostengono che si tratti di un’operazione orchestrata. Le autorità hanno confermato l’evento e stanno indagando sui dettagli, mentre le dichiarazioni ufficiali non fanno riferimento a eventuali coinvolgimenti o motivazioni nascoste.

Il mondo è sotto shock dopo l’ennesimo tentativo di assassinare il presidente Donald Trump avvenuto questo fine settimana. Tuttavia, sui social media, molti sostengono ora che il terribile evento potrebbe essere stato «inscenato». Il presunto aggressore, Cole Tomas Allen, sabato ha superato di corsa il posto di controllo di sicurezza durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Era armato di fucile, pistola e coltelli e ha ingaggiato uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine prima di essere neutralizzato e arrestato. Intervenendo questo fine settimana al programma della CNN “State of the Union”, il procuratore generale ad interim...🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Attentato a Trump era una messinscena, secondo complottisti

Entra armato nella vita di Trump, 21enne ucciso - 1mattina News 23/02/2026

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