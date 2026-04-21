Negli ultimi giorni, nel mondo Maga si sono diffuse voci secondo cui l’attentato a Donald Trump sarebbe stato una messinscena. La teoria circola tra alcuni sostenitori, mentre le critiche nei confronti dell’ex presidente, in particolare riguardo alla guerra con l’Iran, sono aumentate. La notizia ha suscitato discussioni tra coloro che credono a questa versione alternativa degli eventi. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le teorie complottiste.

Nelle ultime settimane, mentre le critiche nei confronti di Donald Trump da parte dei suoi stessi sostenitori hanno raggiunto il culmine per la guerra contro l'Iran, nel mondo Maga ha preso piede una nuova teoria del complotto. Alcuni dei suoi più fervidi supporter sostengono, infatti che il tycoon abbia inscenato il tentato assassinio avvenuto a Butler, in Pennsylvania, nel 2024, e che stia ora stia cercando di insabbiare la vicenda come ha fatto con i files su Jeffrey Epstein. "Credo che fosse tutta una farsa", ha affermato uno dei più forti sostenitori di Trump, Tim Dillon, nel suo programma lo scorso fine settimana. Dillon ha...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mondo Maga in fermento, 'l'attentato a Trump era una messinscena'

Notizie correlate

“E’ stata una messinscena”: nel mondo MAGA serpeggiano sempre più dubbi sul tentato assassinio di Donald TrumpIl 13 luglio 2024, durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania, Donald Trump viene ferito da un colpo d’arma da fuoco.

Trump e il sospetto che lo insegue: nel mondo Maga nasce il dubbio sull’attentato in PennsylvaniaA distanza di quasi due anni e mezzo da quella giornata che segnò la corsa alla Casa Bianca, l’attentato a Donald Trump durante un comizio a Butler,...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Mondo Maga in fermento, 'l'attentato a Trump era una messinscena'.

Mondo Maga in fermento, 'l'attentato a Trump era una messinscena'Nelle ultime settimane, mentre le critiche nei confronti di Donald Trump da parte dei suoi stessi sostenitori hanno raggiunto il culmine per la guerra contro l'Iran, nel mondo Maga ha preso piede una ... ansa.it

Il mondo Maga in rivolta contro Hegseth, ma alla fine continuerà a scegliere TrumpL’annuncio dato dal segretario alla Difesa americano Pete Hegseth della costruzione di una base aerea qatariota in Idaho ha scatenato, com’era prevedibile, una rivolta del mondo Maga, almeno quella ... ilfoglio.it