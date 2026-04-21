Negli ultimi tempi, tra i sostenitori di Donald Trump si è diffusa una nuova teoria complottista riguardo a un attentato attribuito all’ex presidente. Questa teoria sostiene che l’attentato fosse in realtà una messinscena, alimentando discussioni tra chi sostiene Trump e chi si oppone alle sue posizioni. Mentre le critiche nei confronti di Trump si intensificano, soprattutto in relazione alla sua posizione sulla guerra contro l’Iran, questa teoria ha guadagnato consensi nell’ambito dei sostenitori dell’ex presidente.

Alcuni dei suoi più fervidi supporter sostengono, infatti che il tycoon abbia inscenato il tentato assassinio avvenuto a Butler, in Pennsylvania, nel 2024 Nelle ultime settimane, mentre le critiche nei confronti di Donald Trump da parte dei suoi stessi sostenitori hanno raggiunto il culmine per la guerra contro l'Iran, nel mondo Maga ha preso piede una nuova teoria del complotto. Alcuni dei suoi più fervidi supporter sostengono, infatti che il tycoon abbia inscenato il tentato assassinio avvenuto a Butler, in Pennsylvania, nel 2024, e che stia ora stia cercando di insabbiare la vicenda come ha fatto con i files su Jeffrey Epstein. "Credo che fosse tutta una farsa", ha affermato uno dei più forti sostenitori di Trump, Tim Dillon, nel suo programma lo scorso fine settimana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultima teoria su Trump: l'attentato era una messinscena

Donald Trump heckled during State of the Union | AJ #shorts

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