Minorenne con problemi mentali disperso tra le colline si mobilita la macchina dei soccorsi

Venerdì si è verificata la scomparsa di un ragazzo di 13 anni con autismo a Montefiore Conca. Il minorenne era in escursione tra le colline dell’entroterra riccionese e non è tornato a casa. Dopo quattro ore di ricerca, è stato ritrovato dai soccorritori. La macchina dei soccorsi si è attivata subito per cercarlo.

Il 13enne, affetto da autismo, non era rientrato da un'escursione organizzata dalla struttura che lo seguiva. Ritrovato in tarda serata dalle squadre di ricerca Venerdì di grossa apprensione, a Montefiore Conca, per la scomparsa di un ragazzino di 13 anni affetto da autismo che non aveva fatto rientro dall'escursione tra le colline dell'entroterra riccionese e ritrovato dai soccorritori dopo 4 ore di frenetica ricerca. L'allarme era partito intorno alle 17 quando il minorenne, insieme a un gruppo di giovani e ai supervisori di una comunità di Ca' Santino, non era rientrato alla base dopo la scampagnata lungo i sentieri della Valconca.