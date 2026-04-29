Attacco antisemita a Londra | accoltellate due persone Starmer | Riprovevole

Due persone della comunità ebraica ortodossa sono state accoltellate vicino a una sinagoga a Golders Green, quartiere a nord di Londra. L'incidente si è verificato in un'area frequentata da membri della stessa comunità. Le vittime sono state colpite da ferite da arma bianca e sono state trasportate in ospedale. La polizia ha aperto un'indagine e ha condannato l'attacco come un atto riprovevole.

Due uomini appartenenti alla comunità ebraica ortodossa sono stati accoltellati nei pressi di una sinagoga a Golders Green, quartiere a nord di Londra. Secondo quanto riportato da fonti israeliane, tra cui il The Times of Israel, l’aggressione è avvenuta all’esterno del luogo di culto, in una zona frequentata dalla comunità locale. A intervenire per primi sono stati i volontari dello Shomrim, organizzazione di sicurezza attiva all’interno della comunità ebraica, che sono riusciti a bloccare e trattenere il sospetto fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Una volta sul posto, gli agenti – come riferisce la BBC – hanno utilizzato un taser per immobilizzare l’uomo, procedendo quindi al suo arresto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attacco antisemita a Londra: accoltellate due persone. Starmer: "Riprovevole" Notizie correlate Londra, due persone accoltellate in un quartiere ebraicoDue persone sono state accoltellate a Golders Green, nella zona Nord di Londra, abitata da diversi ebrei. Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: fermato l’aggressoreDue persone sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra dove vive una nutrita comunità ebraica. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Martedì il presidente Trump partecipa dallo Studio Ovale a una lettura pubblica della Bibbia; L’ambasciata americana a Londra avverte di prestare maggiore cautela nei pressi dei siti ebraici nel Regno Unito e in Europa dopo gli attacchi; Picchiato perché ebreo per le strade della Gran Bretagna: indignazione per l’attacco antisemita assolutamente ripugnante contro un ispettore edile ebreo ortodosso a Slough. Attacco antisemita a Londra: accoltellate due persone. Starmer: RiprovevoleAccoltellati due fedeli davanti a una sinagoga nel nord della capitale: il sospetto è stato fermato dai volontari della comunità e arrestato dalla polizia, in un’area già segnata da recenti episodi di ... ilgiornale.it Attacco antisemita, accoltellate due persone a Londra. Fermato il sospettatoLe vittime sono state curate da Hatzola, l'organizzazione di volontariato no-profit che fornisce servizi di primo soccorso medico e trasporto in ambulanza ... affaritaliani.it Israele dopo l'attacco a Londra: Basta parole, Gb deve agire - facebook.com facebook Londra, attacco antisemita: due persone accoltellate in un quartiere ebraico. Starmer: “Inquietante” x.com