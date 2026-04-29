A Roma, nel parco Schuster, due militanti dell'ANPI sono rimasti feriti da piombini durante un episodio avvenuto mercoledì 29 aprile. La Polizia ha fermato un ragazzo di 21 anni con l’accusa di aver detenuto armi e di aver tentato di uccidere. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

? Cosa sapere Due militanti ANPI feriti da piombini nel parco Schuster di Roma mercoledì 29 aprile.. La Digos ha fermato un 21enne con accusa di detenzione armi e tentato omicidio.. Due militanti dell’Anpi sono stati colpiti da colpi di piombini nel parco Schuster di Roma, provocando il fermo di un 21enne da parte della Digos alle ore 9:30 di mercoledì 29 aprile. L’aggressione è avvenuta subito dopo il corteo celebrativo del 25 aprile. Il bilancio delle vittime coinvolge un uomo e una donna, entrambi sessantenni e appartenenti all’associazione nazionale per l’Italia partigiana. Le ferite riportate non sono considerate gravi, ma la dinamica degli attacchi rivela una precisione preoccupante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacco ai militanti ANPI: fermato 21enne dopo la sparatoria a Roma

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