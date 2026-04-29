Un uomo di 89 anni è stato arrestato a Patras con l’accusa di aver sparato contro gli uffici governativi ad Atene. L’individuazione dell’uomo è avvenuta nelle ultime ore, dopo gli attacchi armati che hanno coinvolto alcuni edifici pubblici. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente e le eventuali motivazioni alla base dell’azione. La situazione resta sotto controllo mentre si proseguono le verifiche.

? Cosa sapere Un ottantenne arrestato a Patras dopo gli attacchi armati ad Atene contro uffici governativi.. Il sospetto ha ferito una dipendente e quattro funzionari giudiziari durante la giornata di martedì.. Un uomo di 89 anni è stato catturato dalle autorità nella città portuale di Patras, nel Peloponneso, dopo una serie di violenti attacchi armati avvenuti martedì ad Atene contro edifici governativi.Il sospettato, che avrebbe tentato di fuggire verso l’Italia, è attualmente in stato di fermo dopo una caccia all’uomo estesa a tutto il territorio nazionale. Secondo quanto riferito da una fonte della polizia, l’individuo era in possesso di un’arma al momento del suo arresto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacchi ad Atene: preso l’89enne che sparò alle istituzioni

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